Через перебої: у Краматорську залишилися без опалення 370 багатоквартирних будинків

Мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що через нестабільну подачу електрики довелося спустити воду із системи опалення.

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У Краматорську 370 житлових будинків тимчасово залишилися без централізованого опалення. Про це розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація не проста. У зв'язку з перебоями електроенергії та мінусовою температурою повітря, щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків", — пише Гончаренко.

Мер Краматорська також повідомив, що до процесу розв'язання цієї проблеми залучені всі доступні бригади та фахівці. Гончаренко висловив сподівання, що роботу системи вдасться налагодити за одну ніч.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що через масований ракетний обстріл з боку РФ по всій Україні довелося запровадити аварійні відключення світла. За його словами, на відновлення колишнього рівня роботи електромереж піде кілька днів.

Кудрицький також припустив, що ЗС РФ навмисно вичікували, поки в Україні опуститься температура повітря, щоб ракетний обстріл завдав більшої шкоди критичній інфраструктурі. На думку глави "Укренерго", окупанти могли консультуватися із цього приводу з російськими енергетиками.

Фокус також повідомляв про масований ракетний обстріл Краматорська. Вночі, 1 листопада, ЗС РФ випустили по місту 14 крилатих ракет. Мер Краматорська Олексій Гончаренко повідомив про влучення у місцевий промисловий об'єкт.

Ще ми повідомляли, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що нові обстріли з боку Росії будуть спрямовані не на енергетику, а на опалення. Подоляк вважає, що на чергові удари варто чекати з настанням морозів. Таким чином у Кремлі мають намір "заморозити українців".