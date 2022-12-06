Из-за перебоев: в Краматорске остались без отопления 370 многоквартирных домов

Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что из-за нестабильной подачи электричества, пришлось спустить воду из системы отопления.

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В Краматорске 370 жилых домов временно остались без централизованного отопления. Об этом рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Ситуация не простая. В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха, во избежание заморозки коммуникаций — пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", — пишет Гончаренко.

Мэр Краматорска также сообщил, что к процессу решения данной проблемы задействованы все доступные бригады и специалисты. Гончаренко выразил надежду на то, что работу системы удастся наладить за одну ночь.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что из-за массированного ракетного обстрела со стороны РФ по всей Украине пришлось ввести аварийные отключения света. По его словам, восстановление прежнего уровня работы электросетей уйдет несколько дней.

Кудрицкий также предположил, что ВС РФ намеренно выжидали, пока в Украине опустится температура воздуха, чтобы ракетный обстрел нанес больше ущерба критической инфраструктуре. По мнению главы "Укрэнерго", оккупанты могли консультироваться по этому поводу с российскими энергетиками.

Фокус также сообщал о массированном ракетном обстреле Краматорска. Ночью, 1 ноября ВС РФ выпустили по городу 14 крылатых ракет. Мэр Краматорска Алексей Гончаренко сообщил о попадании в местный промышленный объект.

Еще мы сообщали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что новые обстрелы со стороны России будут направлены не на энергетику, а на отопление. Подоляк считает, что очередных ударов стоит ждать с наступлением морозов. Таким образом в Кремле намереваются "заморозить украинцев".