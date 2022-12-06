"Великий запас — тисячі": Рєзніков розповів, якими ракетами РФ обстрілюватиме Україну

За словами глави Міноборони, у росіян залишилося менш як 13% ракет типу "Іскандер", а також близько 30% ракет "Калібр" від своїх запасів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗС РФ використовують проти України крилаті та балістичні ракети у дуже великих кількостях. Російські війська давно вийшли за межі свого резерву. Про це він заявив під час національного телемарафону.

За словами глави Міноборони, російське військове командування не зважає на наслідки.

"Вони дійсно використовують запас крилатих і балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного резерву на випадок нападу на них", — сказав Резніков.

Крім того, як запевнив міністр, у росіян залишилося менш як 13% ракет типу "Іскандер". Однак у запасах їх має бути щонайменше 25%. Щодо "Калібрів", то у росіян їх було 37%, проте після вчорашнього обстрілу залишилося лише 30%. Росія не може виготовляти такі ракети. Принаймні у необхідних для ведення війни кількостях.

Однак, як сказав Резніков, у РФ ще є ракети типу С-300, які використовуються не тільки для ураження повітряних цілей.

"Єдине, щоб ми вже так не дуже раділи, у них дуже великий запас ракет С-300 — це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх у режимі "земля-земля"", — сказав міністр.

За його словами, такі ракети не дуже далекобійні, а тому в зоні поразки знаходяться прикордонні з Росією та окупованими областями регіони. Йдеться про Харківську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Крім того, в межах телемарафону Олексій Резніков сказав, що українська армія потребує зброї. У лавах ЗСУ достатньо особового складу, тому додаткова хвиля мобілізації поки що не планується.

"Нам потрібна зброя та ще раз зброя, починаючи від артилерії, снарядів до неї, броньованих машин, танків, літаків", — заявив міністр оборони.

Раніше Фокус писав, що Польща вирішила не передавати Україні ЗРК Patriot після переговорів з Німеччиною. Глава польського оборонного відомства заявив, що комплекс розмістять на польській території, хоча він і міг захистити українські міста.

Ще нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як РФ готується до ударів по Україні. У Повітряних силах зазначили, що спочатку ЗС РФ проводять розвідку: намагаються дізнатися про переміщення українських ЗРК та вивчають слабкі місця у силах ППО України. На нові масовані обстріли може знадобитися кілька днів.