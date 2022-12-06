"Большой запас — тысячи": Резников рассказал, какими ракетами РФ будет обстреливать Украину

По словам главы Минобороны, у россиян осталось меньше 13% ракет типа "Искандер", а также около 30% ракет "Калибр" от своих запасов.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВС РФ используют против Украины крылатые и баллистические ракеты в очень больших количествах. Российские войска давно вышли за пределы своего резерва. Об этом он заявил в ходе национального телемарафона.

По словам главы Минобороны, российское военное командование не считается с последствиями.

"Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них", — сказал Резников.

Кроме того, как уверил министр, у россиян осталось меньше 13% ракет типа "Искандер". Однако в запасах их должно быть минимум 25%. Что касается "Калибров", то у россиян их было 37%, однако после вчерашнего обстрела осталось лишь 30%. Россия не может более производить такие ракеты. По крайней мере, в необходимых для ведения войны количествах.

Однако, как сказал Резников, у РФ еще есть ракеты типа С-300, которые используются ей не только для поражения воздушных целей.

"Единственное, чтобы мы уже так не очень сильно радовались, у них очень большой запас ракет С-300 — это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме "земля-земля", — сказал министр.

По его словам, такие ракеты не столько дальнобойные, а потому в зоне поражения находятся приграничные с Россией и оккупированными областями регионы. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в рамках телемарафона Алексей Резников сказал, что украинская армия нуждается в оружии. В рядах ВСУ достаточно личного состава, поэтому дополнительная волна мобилизации пока не планируется.

"Нам нужно оружие и еще раз оружие, начиная от артиллерии, снарядов к ней, бронированных машин, танков, самолетов", — заявил министр обороны.

Ранее Фокус писал, что Польша решила не передавать Украине ЗРК Patriot после переговоров с Германией. Глава польского оборонного ведомства заявил, что комплекс разместят на польской территории хоть он и мог защитить украинские города

Еще напомним, что в ВСУ рассказали, как РФ готовится к ударам по Украине. В Воздушных силах отметили, что сначала ВС РФ проводят разведку: пытаются узнать о перемещении украинских ЗРК и изучают слабые места в силах ПВО Украины. На новые массированные обстрелы может понадобиться несколько дней.