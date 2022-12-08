"Фатальні наслідки": в ООН розповіли про страти українців російськими військовими

Згідно зі звітом ООН, вбивства мирних жителів на півночі України нерідко йшли за так званими "перевірками безпеки".

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Глава Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявила, що у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули сотні мирних жителів. Військові злочини російської армії на території України задокументовані у звіті ООН з прав людини, пишуть на офіційному сайті організації.

В ООН повідомляють про насильницьку смерть 441 мирного жителя (341 чоловік, 72 жінки, 20 хлопчиків та 8 дівчаток) у трьох українських регіонах лише за перші 6 тижнів повномасштабної війни. Йдеться про Київську, Сумську та Чернігівську області.

За даними звіту, 88 відсотків убитих мирних жителів становлять чоловіки та хлопчики.

"Є переконливі ознаки того, що сумарні страти, задокументовані в цьому звіті, можуть бути військовим злочином у вигляді навмисного вбивства", — прокоментувала документ Матільда Богнер.

Автори звіту наголосили, що страти мирного населення України не обмежуються конкретними територіями. При цьому у деяких населених пунктах було зафіксовано більше злочинів, ніж у решті.

Так, у місті Буча Київської області експерти ООН виявили насильницьку смерть 73 мирних жителів (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопчиків та 1 дівчинки). Підтвердження потребують ще 105 ймовірних вбивств.

За словами Матильди Богнер, причиною для страти українців для військових РФ могли послужити різні приводи.

"Просте текстове повідомлення, шмат камуфляжного одягу або послужний список попередньої військової служби можуть мати фатальні наслідки", — зазначає голова Місії ООН з прав людини в Україні.

Нагадаємо, що в ООН підготували проєкт резолюції про створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності росіян, які відповідальні за злочини проти України.

Раніше Фокус також писав, що у Верховній Раді України закликали західних союзників визнати Росію спонсором тероризму та виключити її з ООН.

Ще ми писали про те, що Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію, згідно з якою Росії призначено виплати репарацій за вторгнення на територію України.