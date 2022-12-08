"Фатальные последствия": в ООН рассказали о казнях украинцев российскими военными

Согласно отчету ООН, убийства мирных жителей на севере Украины нередко следовали за так называемыми "проверками безопасности".

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Глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли сотни мирных жителей. Военные преступления российской армии на территории Украины задокументированы в отчете ООН по правам человека, пишут на официальном сайте организации.

В ООН сообщают о насильственной смерти 441 мирного жителя (341 мужчина, 72 женщины, 20 мальчиков и 8 девочек) в трех украинских регионах только за первые 6 недель полномасштабной войны. Речь идет о Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Согласно данным отчета, 88 процентов убитых мирных жителей составляют мужчины и мальчики.

"Есть убедительные признаки того, что суммарные казни, задокументированные в этом отчете, могут представлять собой военное преступление в виде преднамеренного убийства", — прокомментировала документ Матильда Богнер.

Авторы отчета подчеркнули, что казни мирного населения Украины не ограничиваются конкретными территориями. При этом в некоторых населенных пунктах было зафиксировано больше преступлений, чем в остальных.

Так, в городе Буча Киевской области эксперты ООН выявили насильственную смерть 73 мирных жителей (54 мужчин, 16 женщин, 2 мальчиков и 1 девочки). В подтверждении нуждаются еще 105 предполагаемых убийств.

По словам Матильды Богнер, причиной для казни украинцев для военных РФ могли послужить самые разные поводы.

"Простое текстовое сообщение, кусок камуфляжной одежды или послужной список предыдущей военной службы могут иметь фатальные последствия", — отмечает глава Миссии ООН по правам человека в Украине.

Напомним, что в ООН подготовили проект резолюции о создании международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности россиян, которые ответственны за преступления против Украины.

Ранее Фокус также писал, что в Верховной Раде Украины призвали западных союзников признать Россию спонсором терроризма и исключить ее из ООН.

Еще мы писали о том, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, согласно которой России назначены выплаты репараций за вторжение на территорию Украины.