"Немає місць": лікарні на Луганщині заповнені пораненими окупантами

Мешканців тимчасово окупованої Луганської області примусово виписують із лікарень, щоби розмістити поранених солдатів.

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Лікарні на території окупованої Луганської області переповнені пораненими російськими військовими. У зв'язку з цим, цивільне населення регіону не може отримати доступ до медичного обслуговування, повідомляють у Центрі національного спротиву.

У джерелі зазначають, що окупанти достроково виписують людей із лікарень через дефіцит місць. Це стосується навіть тих, хто підірвався на мінах, закладених армією РФ.

"Ніякого ранжирування хворих немає. Люди зі складними травмами навіть хтось підірвався на російських мінах, мають звільнити місця для російських військових. Кількість тяжко поранених росіян зростає і в окупантів немає місць, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця "виписуючи" цивільних хворих", — стверджують у джерелі.

У Центрі національного спротиву звернулися до мирного населення, яке перебуває під окупацією, із закликом виїхати на підконтрольні Україні території.

"Ви отримаєте всю необхідну допомогу та послуги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники масово депортують дітей з окупованої Луганської області до Чечні. За словами голови Луганської ОВА, українських підлітків відправляють до Чеченської Республіки для "патріотичного виховання".

Фокус також повідомляв, що на думку аналітиків, ЗСУ з настанням холодів зможуть посилити контрнаступ у Луганській області. Після замерзання землі в українських сил з'явиться можливість краще робити маневрові дії.

Ще ми писали, що на Луганщині партизани влаштували диверсію, щоб уповільнити постачання російської армії залізницею. Невідомі підпалили релейну шафу для розміщення апаратури сигналізації, централізації та блокування у місті Щастя.