"Нет мест": больницы в Луганской области заполнены раненными оккупантами

Жителей временно оккупированной Луганской области принудительно выписывают из больниц, чтобы разместить раненых солдат.

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Больницы на территории оккупированной Луганской области переполнены ранеными российскими военными. В связи с этим, гражданское население региона не может получить доступ к медицинскому обслуживанию, сообщают в Центре национального сопротивления.

В источнике отмечают, что оккупанты досрочно выписывают людей из больниц из-за дефицита мест. Это касается даже тех, кто подорвался на минах, заложенных армией РФ.

"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами даже кто подорвался на русских минах, должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет и у оккупантов нет мест, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места, "выписывая" гражданских больных", – утверждают в источнике.

В Центре национального сопротивления обратились к мирному населению, находящемуся под оккупацией, с призывом выехать на подконтрольные Украине территории.

"Вы получите всю необходимую помощь и услуги", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские захватчики массово депортируют детей из оккупированной Луганской области в Чечню. По словам главы Луганской ОВА, украинских подростков отправляют в Чеченскую Республику для "патриотического воспитания".

Фокус также сообщал, что по мнению аналитиков, ВСУ с наступлением холодов смогут усилить контрнаступление в Луганской области. После замерзания земли у украинских сил появится возможность лучше совершать маневренные действия.

Еще мы писали, что в Луганской области партизаны устроили диверсию, чтобы замедлить поставки российской армии по железной дороге. Неизвестные подожгли релейный шкаф для размещения аппаратуры сигнализации, централизации и блокирования в городе Счастье.