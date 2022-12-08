Україна отримає 800 млн: Палата представників США схвалила оборонний бюджет

У документі йдеться, що Білий дім перешкоджатиме участі представників Росії в заходах країн "Великої двадцятки" й інших міжнародних організацій.

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Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 рік. Ідеться про суму 858 млрд доларів, як мінімум 800 млн із яких призначені Україні. Рішення ухвалили на голосуванні, яке транслював телеканал C-SPAN.

Повідомляється, що 6 млрд доларів виділять на ініціативу з військового стримування в Європі, спрямовану проти Росії. Крім того, документ передбачає запровадження санкцій за пов'язані із золотом операції з РФ, а також включає продовження ще на 5 років заборони на співпрацю з Москвою у військовій сфері.

У документі також ідеться, що Білий дім збирається перешкоджати участі представників Росії в заходах країн "Великої двадцятки" й інших міжнародних організацій.

Тепер цей проєкт бюджету винесуть на голосування в Сенаті США. Якщо й там ухвалять ініціативи, то документ відправлять на підпис до президента країни Джо Байдена.

Конгрес США

Конгрес Сполучених Штатів Америки є законодавчим органом країни. Він складається із Сенату й Палати представників. Конституція передбачає, що Конгрес збирається не рідше одного разу на рік, сесії розпочинаються першого понеділка грудня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС має намір збільшити фонд постачання озброєнь для України на 2 млрд євро. Журналісти з'ясували, що рішення може бути ухвалене вже 12 грудня на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Також Фокус писав, що в США та Великій Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на світ. Воєначальники заявили, що помилки Путіна можуть вплинути на стратегію Китаю щодо Тайваню. Йдеться про відмову від можливого вторгнення Пекіна на острів.

Крім того, у виданні Politico писали, що санкції ЄС, які готуються проти Росії, можуть торкнутися виробництва двигунів для БПЛА. Під санкційні обмеження потраплять 169 організацій, що постачають товари, які сприяють технологічному вдосконаленню оборонного сектора РФ.