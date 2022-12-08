Украина получит 800 млн: Палата представителей США одобрила оборонный бюджет

В документе говорится, что Белый дом будет препятствовать участию представителей России в мероприятиях стран "Большой двадцатки" и других международных организаций.

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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023-й год. Речь идет о сумме в 858 млрд долларов, как минимум 800 млн из которых предназначены Украине. Решение было принято на голосовании, которое транслировал телеканал C-SPAN.

Сообщается, что 6 млрд долларов будет выделено на инициативу по военному сдерживанию в Европе, направленную против России. Кроме того, документ предусматривает введение санкций за связанные с золотом операции с РФ, а также включает продление еще на 5 лет запрета на сотрудничество с Москвой в военной сфере.

В документе также говорится, что Белый дом собирается препятствовать участию представителей России в мероприятиях стран "Большой двадцатки" и других международных организаций.

Теперь этот проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате США. Если и там утвердят инициативы, то документ отправят на подпись к президенту страны Джо Байдену.

Конгресс США

Конгресс Соединенных Штатов Америки – законодательный орган страны. Он состоит из Сената и Палаты представителей. Конституция предполагает, что Конгресс собирается не реже одного раза в год, сессии начинаются в первый понедельник декабря.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС намерен увеличить фонд поставок вооружений для Украины на 2 млрд евро. Журналисты выяснили, что решение может быть принято уже 12 декабря на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Также Фокус писал, что в США и Великобритании рассказали, как война в Украине повлияла на мир. Военачальники заявили, что ошибки Путина могут повлиять на стратегию Китая в отношении Тайваня. Речь идет об отказе от возможного вторжения Пекина на остров.

Кроме того, в издании Politico писали, что готовящиеся санкции ЕС против России могут затронуть производство двигателей для БПЛА. Под санкционные ограничения попадут 169 организаций, которые поставляют товары, что способствуют технологическому совершенствованию оборонного сектора РФ.