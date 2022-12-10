"Світ має знати": в Офісі президента розповіли послам G7 про українську формулу миру

Голова ВП Андрій Єрмак запропонував учасникам "Великої сімки" очолити виконання тих чи інших пунктів формули миру для України.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн G7, під час якої розповів про формулу миру для України, запропоновану Володимиром Зеленським на саміті G20. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Єрмак підкреслив, що наявність такого документа відіграє важливу роль у протистоянні наративам Російської Федерації у світі. Особливо це стосується країн Африки, Латинської Америки та Азії. У цих регіонах поширене переконання, що РФ готова закінчити війну, а в Україні перешкоджають цьому.

"На переконання Президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру", – сказав Андрій Єрмак.

Глава ВП України також зазначив, що дипломати України намагаються говорити про формулу миру на всіх міжнародних конференціях та зустрічах для того, щоб поінформувати світову спільноту про українське бачення справедливого закінчення російсько-української війни.

"Ми прагнемо бути відкритими, прозорими та зрозумілими кожному у світі", – стверджує політик.

Однією з головних цілей формули миру є недопущення повторної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, у ВП вважають, що Росія в майбутньому не повинна вдаватися до ядерного та продовольчого шантажу.

Андрій Єрмак також заявив, що країни G7 можуть сприяти виконанню тих чи інших пунктів плану та подякував союзникам за підтримку України. Він також висловив сподівання на продовження співпраці у рамках реалізації ініціативи Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

"Світ має знати, що Штати, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Великобританія, Італія – ми разом. І ми допомагаємо людям, зокрема дітям, в Африці, Азії, а не в Росії. І ця криза сталася тому, що Росія вторглася в Україну", – сказав глава Офісу президента.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, Володимир Путін все ще сподівається реалізувати свої максималістські цілі у повномасштабній війні проти України.

Ще Фокус писав про те, що в Офісі президента не вважають, що війна з РФ закінчиться навесні 2023 року. За словами Андрія Єрмака, подібні заяви є скоріше мрією українців, аніж серйозним прогнозом.