"Мир должен знать": в Офисе президента рассказали послам G7 об украинской формуле мира
Глава ОП Андрей Ермак предложил участникам "Большой семерки" стать лидерами по выполнению тех или иных пунктов формулы мира для Украины.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7, в ходе которой рассказал о формуле мира для Украины, предложенной Владимиром Зеленским на саммите G20. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Ермак подчеркнул, что наличие подобного документа играет важную роль в противостоянии нарративам Российской Федерации в мире. Особенно это касается стран Африки, Латинской Америки и Азии. В упомянутых регионах распространено убеждение, что РФ готова закончить войну, а в Украине препятствуют этому.
"По убеждению Президента, мы нуждаемся в четком открытом плане мира", – сказал Андрей Ермак.
Глава ОП Украины также отметил, что дипломаты Украины стараются говорить о формуле мира на всех международных конференциях и встречах, для того чтобы проинформировать мировое сообщество об украинском видении справедливого окончания росийско-украинской войны.
"Мы стремимся быть открытыми, прозрачными и понятными каждому в мире", – утверждает политик.
Одной из главных целей формулы мира является недопущение повторной агрессии Российской Федерации против Украины. Кроме того, в ОП считают, что Россия в будущем не должна прибегать к ядерному и продовольственному шантажу.
Андрей Ермак также заявил, что страны G7 могут поспособствовать выполнению тех или иных пунктов плана и поблагодарил союзников за поддержку Украины. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества в рамках реализации инициативы Владимира Зеленского Grain from Ukraine.
"Мир должен знать, что Штаты, Канада, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия – мы вместе. И мы помогаем людям, в частности детям, в Африке, Азии, а не в России. И этот кризис произошел потому, что Россия вторглась в Украину", – заключил глава Офиса президента.
Напомним, что по данным Института изучения войны, Владимир Путин все еще надеется реализовать свои максималистские цели в полномасштабной войне против Украины.
Еще Фокус писал о том, что в Офисе президента не считают, что война с РФ закончится весной 2023 года. По словам Андрея Ермака, подобные заявления являются скорее мечтой украинцев, нежели серьезным прогнозом.