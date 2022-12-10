"Мир должен знать": в Офисе президента рассказали послам G7 об украинской формуле мира

Глава ОП Андрей Ермак предложил участникам "Большой семерки" стать лидерами по выполнению тех или иных пунктов формулы мира для Украины.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7, в ходе которой рассказал о формуле мира для Украины, предложенной Владимиром Зеленским на саммите G20. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Ермак подчеркнул, что наличие подобного документа играет важную роль в противостоянии нарративам Российской Федерации в мире. Особенно это касается стран Африки, Латинской Америки и Азии. В упомянутых регионах распространено убеждение, что РФ готова закончить войну, а в Украине препятствуют этому.

"По убеждению Президента, мы нуждаемся в четком открытом плане мира", – сказал Андрей Ермак.

Глава ОП Украины также отметил, что дипломаты Украины стараются говорить о формуле мира на всех международных конференциях и встречах, для того чтобы проинформировать мировое сообщество об украинском видении справедливого окончания росийско-украинской войны.

"Мы стремимся быть открытыми, прозрачными и понятными каждому в мире", – утверждает политик.

Одной из главных целей формулы мира является недопущение повторной агрессии Российской Федерации против Украины. Кроме того, в ОП считают, что Россия в будущем не должна прибегать к ядерному и продовольственному шантажу.

Андрей Ермак также заявил, что страны G7 могут поспособствовать выполнению тех или иных пунктов плана и поблагодарил союзников за поддержку Украины. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества в рамках реализации инициативы Владимира Зеленского Grain from Ukraine.

"Мир должен знать, что Штаты, Канада, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия – мы вместе. И мы помогаем людям, в частности детям, в Африке, Азии, а не в России. И этот кризис произошел потому, что Россия вторглась в Украину", – заключил глава Офиса президента.

Напомним, что по данным Института изучения войны, Владимир Путин все еще надеется реализовать свои максималистские цели в полномасштабной войне против Украины.

Еще Фокус писал о том, что в Офисе президента не считают, что война с РФ закончится весной 2023 года. По словам Андрея Ермака, подобные заявления являются скорее мечтой украинцев, нежели серьезным прогнозом.