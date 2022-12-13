"Ударів по НАТО не хочеться": ЗРК Patriot у Польщі можуть збивати ракети над Україною, — Арестович

За словами радника ОП, армія РФ може перестати стріляти ракетами об'єктами в Україні, які перебувають на кордоні з Польщею.

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Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що встановлені в Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot можуть збивати ракети над Заходом України. Щоправда, про це поки що ніхто не готовий заявити прямо. Про це Арестович заявив на YouTube-каналі Фейгін Live.

За словами радника ОП, не на користь НАТО, щоб війна в Україні розширилася на інші країни. Однак поки що точно невідомо, де саме Польща збиватиме ракети РФ, які вважатиме за загрозу собі.

Арестович заявив, що НАТО не може реагувати на провокації з боку Росії. Альянс не починатиме бомбардувати російські військові об'єкти, якщо ракети Росії впаде на території Польщі.

"Тому їм набагато простіше захищатися, тобто збивати, якщо щось летітиме. Patriot — це хороша машина. Вони можуть собі це дозволити, дуже високоефективна". Тому летітиме – збиватимуть. Збиватимуть над Україною? Невідомо", — заявив Арестович.

Також радник Офісу президента заявив, що ракети можуть збивати у тому випадку, якщо вони летітимуть у бік Польщі та пролетять над Львовом. Тому що поляки не мають часу чекати, поки ракети залетить до них на територію.

"Мені здається, що російська армія може перестати стріляти у бік Західної України… тому що не захоче подібних інцидентів. Якщо з'ясується, що поляки сприйняли ракету як загрозу та збили її, то російська патріотична спільнота скаже, що НАТО вступило у війну на боці України", — сказав Арестович.

За його словами, тоді Путіну доведеться реагувати. А йому не хочеться бити безпосередньо територією НАТО, бо тоді може прилетіти відповідь.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що Іран передасть РФ ракети з обмеженим радіусом польоту. За словами журналістів, поставки далекобійних ракет до Росії можуть викликати реакцію у відповідь Радбезу ООН, який розцінить це як порушення резолюції і знову накладе санкції на Іран.

Крім того, повідомлялося, що в Енгельсі відреагували на удар по військовому аеродрому. У мережі з'явився супутниковий знімок військового аеродрому в місті Енгельс, який нещодавно зазнав атаки безпілотника. На фото зображено напис "смерть нацистам", ймовірно, викладений з шин.