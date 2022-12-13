"Ударов по НАТО не хочется": ЗРК Patriot в Польше могут сбивать ракеты над Украиной, — Арестович

По словам советника ОП, армия РФ может перестать стрелять ракетами по объектам в Украине, которые находятся на границе с Польшей.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что установленные в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot могут сбивать ракеты над Западом Украины. Правда, об этом пока никто не готов заявить прямо. Об этом Арестович заявил на YouTube-канале Фейгин Live.

По словам советника ОП, не в интересах НАТО, чтобы война в Украине расширилась на другие страны. Однако пока точно неизвестно, где именно Польша будет сбивать ракеты РФ, которые сочтет как угрозу себе.

Арестович заявил, что НАТО не может реагировать на провокации со стороны России. Альянс не будет начинать бомбить российские военные объекты, если ракеты России упадет на территории Польши.

"Поэтому им гораздо проще защищаться, то есть сбивать, если что-то будет лететь. Patriot – это хорошая машина. Они могут себе это позволить, очень высокоэффективная". Поэтому будет лететь – будут сбивать. Будут сбивать над Украиной? Неизвестно", — заявил Арестович.

Также советник Офиса президента заявил, что ракеты могут сбивать в том случае, если они будут лететь в сторону Польши и пролетят над Львовом. Потому что у поляков не будет времени ждать, пока ракеты залетит к ним на территорию.

"Мне кажется, что российская армия может перестать стрелять в сторону Западной Украины… потому что не захочет подобных инцидентов. Если выяснится, что поляки восприняли ракету как угрозу и сбили ее, то российское патриотическое сообщество скажет, что НАТО вступило в войну на стороне Украины", — сказал Арестович.

По его словам, тогда Путину придется реагировать. А ему не хочется бить напрямую по территории НАТО, потому что тогда может прилететь ответ.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что Иран передаст РФ ракеты с ограниченным радиусом полета. По словам журналистов, поставки дальнобойных ракет в Россию могут вызвать ответную реакцию Совбеза ООН, который расценит это как нарушение резолюции и вновь наложит санкции на Иран.

Кроме того, сообщалось, что в Энгельсе отреагировали на удар по военному аэродрому. В сети появились спутниковый снимок военного аэродрома в городе Энгельс, который недавно подвергся атаке беспилотника. На фото запечатлена надпись "смерть нацистам", вероятно, выложенная из шин.