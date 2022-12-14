Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України Атака на Київ дронів-камікадзе 14 грудня

"Ми з вами": США засудили ранкову атаку на Київ та анонсували військову допомогу (фото)

Обстріл Київ сьогодні атака дрони-камікадзе ЗС РФ
США засудили ранкову атаку на Київ та анонсували військову допомогу

Прокидатися від вибухів російських бомб, за словами посла Бріджит Брінк, стало для українців надто частим явищем, яке вони з хоробрістю переживають.

Related video

США засудили ранкову атаку ЗС РФ на Київ та анонсували нову військову допомогу Україні. Відповідну заяву у своєму мікроблозі Twitter опублікувала посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

За її словами, прокидатися від вибухів російських бомб стало для українців надто частим явищем.

Водночас, як зазначає Бріджит Брінк, Україна з хоробрістю та гордістю переживає всі обстріли та атаки дронів-камікадзе. У цьому контексті дипломат запевнила, що США завжди будуть на боці українців та анонсувала швидкі постачання нової військової допомоги від офіційного Вашингтона.

"Беспілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю і гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами, ще більше допомоги вже в дорозі", — додала Бріджит Брінк, коментуючи ранкову атаку ЗС РФ на Київ

Бриджит Брінк Київ атака обстріл ЗС РФ вибухи безпілотники дрони-камікадзе Fullscreen
США засудили ранкову атаку на Київ та анонсували нову військову допомогу

Нагадаємо, вранці 14 лютого ЗС РФ здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. Після оголошення повітряної тривоги мешканці столиці та області чули кілька вибухів, пов'язаних із роботою систем ППО.

Під час масованої атаки іранські дрони-камікадзе Shahed пошкодили дві адміністративні будівлі, але постраждалих або загиблих, на щастя, не було. На уламках одного з БПЛА маркером було нанесено напис "За Рязань".

Пізніше Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки масованої атаки ЗС РФ на Київ і розповідав, які будівлі стали цілями іранських дронів-камікадзе Shahed.