"Ми з вами": США засудили ранкову атаку на Київ та анонсували військову допомогу (фото)

Прокидатися від вибухів російських бомб, за словами посла Бріджит Брінк, стало для українців надто частим явищем, яке вони з хоробрістю переживають.

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США засудили ранкову атаку ЗС РФ на Київ та анонсували нову військову допомогу Україні. Відповідну заяву у своєму мікроблозі Twitter опублікувала посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

За її словами, прокидатися від вибухів російських бомб стало для українців надто частим явищем.

Водночас, як зазначає Бріджит Брінк, Україна з хоробрістю та гордістю переживає всі обстріли та атаки дронів-камікадзе. У цьому контексті дипломат запевнила, що США завжди будуть на боці українців та анонсувала швидкі постачання нової військової допомоги від офіційного Вашингтона.

"Беспілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю і гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами, ще більше допомоги вже в дорозі", — додала Бріджит Брінк, коментуючи ранкову атаку ЗС РФ на Київ

[ + – ] США засудили ранкову атаку на Київ та анонсували нову військову допомогу

Нагадаємо, вранці 14 лютого ЗС РФ здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. Після оголошення повітряної тривоги мешканці столиці та області чули кілька вибухів, пов'язаних із роботою систем ППО.

Під час масованої атаки іранські дрони-камікадзе Shahed пошкодили дві адміністративні будівлі, але постраждалих або загиблих, на щастя, не було. На уламках одного з БПЛА маркером було нанесено напис "За Рязань".

Пізніше Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки масованої атаки ЗС РФ на Київ і розповідав, які будівлі стали цілями іранських дронів-камікадзе Shahed.