"Мы с вами": США осудили атаку БПЛА-камикадзе на Киев и анонсировали военную помощь (фото)

Просыпаться от взрывов российских бомб, по словам посла Бриджит Бринк, стало для украинцев слишком частым явлением, которое они с храбростью переживают.

Related video

США осудили утреннюю атаку ВС РФ на Киев и анонсировали новую военную помощь Украине. Соответствующее заявление в своем микроблоге Twitter опубликовала посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.

По ее словам, просыпаться от взрывов российских бомб стало для украинцев слишком частым явлением.

Вместе с этим, как отмечает Бриджит Бринк, Украина с храбростью и гордостью переживает все обстрелы и атаки дронов-камикадзе. В этом контексте дипломат заверила, что США всегда будут на стороне украинцев и анонсировала скорые поставки новой военной помощи от официального Вашингтона.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами — еще больше помощи уже в пути", — добавила Бриджит Бринк, комментируя утреннюю атаку ВС РФ на Киев.

[ + – ] США осудили утреннюю атаку на Киев и анонсировали новую военную помощь

Напомним, утром 14 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку на Киев, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. После объявления воздушной тревоги жители столицы и области слышали несколько взрывов, которые были связаны с работой систем ПВО.

Во время массированной атаки иранские дроны-камикадзе Shahed повредили два административных здания в Киеве, но пострадавших или погибших, к счастью, не было. На обломках одного из БПЛА маркером была нанесена надпись "За Рязань".

Позже Фокус в своем материале подводил итоги массированной атаки ВС РФ на Киев и рассказывал, какие здания стали целями иранских дронов-камикадзе Shahed.