Безпека на кордоні та посилення ППО: Зеленський скликав засідання Ставки

Керівництво РНБО, Міноборони, Генштабу ЗСУ та інших відомств обговорили з президентом ремонт енергетичної системи та потреби української армії.

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 грудня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорювалися питання енергетики, посилення протиповітряної оборони та безпека на кордоні. Про це повідомила пресслужба глави держави.

На Ставці у середу, зокрема, обговорювалися такі питання:

оперативна ситуація на фронті, останні дії противника та шляхи протидії йому

невідкладні потреби сил оборони України

забезпечення безпеки на кордоні

посилення протиповітряної та протиракетної оборони

захист енергетичної інфраструктури

хід відновлення енергетичної системи

У засіданні Ставки взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Крім цього, на зустрічі були присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також інші члени Кабінету міністрів, керівники силових відомств та правоохоронних органів.

Зазначимо, що минуле засідання Ставки Зеленський скликав лише три дні тому — 11 грудня. На зустрічі також обговорювалася ситуація на передовій та в енергетичній сфері.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Збройні Сили України можуть готувати четвертий масштабний контрнаступ для звільнення окупованої території Запорізької області.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що РФ намагається заморозити війну в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні.