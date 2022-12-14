Безопасность на границе и усиление ПВО: Зеленский созвал заседание Ставки

Руководство СНБО, Минобороны, Генштаба ВСУ и других ведомств обсудили с президентом ремонт энергетической системы и потребности украинской армии.

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы энергетики, усиления противовоздушной обороны и безопасность на границе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На Ставке в среду, в частности, обсуждались такие вопросы:

оперативная ситуация на фронте, последние действия противника и пути противодействия ему

неотложные потребности сил обороны Украины

обеспечение безопасности на границе

усиление противовоздушной и противоракетной обороны

защита энергетической инфраструктуры

ход восстановления энергетической системы

В заседании Ставки приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Помимо этого на встрече присутствовали министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также другие члены Кабинета министров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Отметим, что прошлое заседание Ставки Зеленский созвал всего три дня назад — 11 декабря. На встрече так же обсуждалась ситуация на передовой и в энергетической сфере.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины могут готовить четвертое масштабное контрнаступление для освобождения оккупированной территории Запорожской области.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что РФ пытается заморозить войну в Украине, чтобы начать новое наступление весной.