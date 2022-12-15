"Бавовна на Луганщині": в окупованій Кадіївці вибухнула казарма, — ОВА (відео)

У регіоні майже через день трапляється "бавовна" в росіян. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в основному вибухають казарми.

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У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області чули потужний вибух, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Уночі ЗМІ повідомляли про знищення складу БК супротивника з подальшою детонацією, але згодом стало відомо, що вибух стався в казармі з особовим складом окупантів.

"За останній тиждень на окупованій території Луганської області "бавовна" відбувається майже через день. Це казарми в основному або склади з боєприпасами. У цьому випадку — це саме розташування особового складу", — розповів Гайдай.

Про втрати особового складу внаслідок вибуху поки що не повідомляється.

Що відбувається в Кадіївці

Зазначимо, що в Кадіївці вже не вперше прилітає окупантам. Раніше повідомлялося про удар із HIMARS по базі "вагнерівців" 11 грудня, яку вони облаштували в приватному готелі "Гостьовий дім Жданова".

Удари по казармах окупантів завдають серйозної шкоди ворогові. Справа в тому, що все медичне обладнання з Кадіївки вивезли, тому постраждалі не зможуть оперативно отримати медичну допомогу — їх направляють у Луганськ.

[ + – ] Наслідки атаки по базі "вагнерівців" у Кадіївці Фото: Соцмережi

Нагадаємо, "бавовна" траплялася нещодавно і в окупованому Криму. 11 грудня масштабна пожежа сталася в казармах, розташованих у смт Совєтське. Відповідальність за підпал взяли він учасники партизанського руху "АТЕШ". Передбачається, що в казармах могли бути від кількох сотень до кількох тисяч російських військових.

Як ми писали раніше, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 100 тисяч солдатів. Окупанти намагаються заповнити втрати за рахунок мобілізації ув'язнених, але в Офісі президента переконані, що це не допоможе РФ зламати хід війни.