"Бавовна в Луганской области": в оккупированной Кадиевке взорвалась казарма, — ОВА (видео)

В регионе почти через день случается "бавовна" у россиян. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в основном взрываются казармы.

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Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Ночью СМИ сообщали об уничтожении склада БК противника с последующей детонацией, но со временем стало известно, что взрыв произошел в казарме с личным составом оккупантов.

"За последнюю неделю на оккупированной территории Луганской области "бавовна" происходит почти через день. Это казармы в основном или склады с боеприпасами. В данном случае — это как раз расположение личного состава", — рассказал Гайдай.

О потерях личного состава в результате взрыва пока не сообщается.

Что происходит в Кадиевке

Отметим, что в Кадиевке уже не первый раз прилетает оккупантам. Ранее сообщалось об ударе из HIMMARS по базе "вагнеровцев" 11 декабря, которую они обустроили в частной гостинице "Гостевой дом Жданова".

Удары по казармам оккупантов наносят серьезный урон врагу. Дело в том, что все медицинское оборудование из Кадиевки вывезли, поэтому пострадавшие не смогут оперативно получить медицинскую помощь — их направляют в Луганск.

[ + – ] Последствия атаки по базе "вагнеровцев" в Кадиевке Фото: Соцсети

Напомним, "бавовна" случались недавно и в оккупированном Крыму. 11 декабря масштабный пожар произошел в казармах, расположенных в пгт Советское. Ответственность за поджог взяли на себя участники партизанского движения "АТЕШ". Предполагается, что в казармах могли быть от нескольких сотен до нескольких тысяч российских военных.

Как мы писали ранее, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла свыше 100 тысяч солдат. Оккупанты пытаются восполнить потери за счет мобилизации заключенных, но в Офисе президента убеждены, что это не поможет РФ переломить ход войны.