Допомагала із псевдореферндумом: у Харківській області затримали "керівницю ВДА"

У червні 43-річна мешканка Ізюмського району підтримала окупантів та добровільно почала працювати у створеній ними адміністрації, до чого закликала й інших місцевих мешканців.

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Співробітники Служби безпеки України затримали одну із "керівниць" окупаційної адміністрації Ізюмського району Харківської області. Як повідомили у прес-центрі СБУ, "керівниця територіального відділу" активно допомагала окупантам у фальсифікації результатів псевдореферендуму. Також серед місцевих жителів вона шукала "однодумців" та пропонувала їм влаштуватися в окупаційні органи влади.

"Серед іншого вона збирала паспортні дані місцевих жителів і передавала їх до окупаційної адміністрації. Отримані персональні відомості громадян ворог використав для фальсифікації "результатів" фейкового плебісциту. Після звільнення Харківщини колаборантка намагалася ховатися на території Ізюмського району, але співробітники СБУ своєчасно викрили її та затримали, — сказано в пресрелізі СБУ.

Жінці висунули підозру за ч. 5 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність"). Їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Фото: пресс-служба СБУ

Що відомо про підозрювану

За даними Офісу генерального прокурора, за час служби в окупаційній адміністрації жінка встигла піднятися "кар'єрними сходами". Так, свою діяльність вона розпочала на посаді "помічника начальника відділу" у селі Морозівка. За свою лояльність до окупантів вона отримала "підвищення" та стала "начальником Савінського територіального відділу Ізюмської ВДА".

Зловмисниця брала участь у нарадах окупаційної адміністрації та оформляла місцевих жителів, які були готові співпрацювати з новою "владою".

Нагадаємо, 12 грудня СБУ повідомила про затримання двох мешканок Торецька, які наводили ракетні удари РФ по енергетичній та соціальній інфраструктурі.

Крім того, 8 грудня у Києві спецслужби затримали екс-голову Куп'янської РДА, яка брала участь в організації псевдореферендуму.

Раніше також повідомлялося про те, що під Києвом співробітники СБУ затримали помічника "міністра МВС ЛНР". Він особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО.