Помогала с псевдореферндумом: в Харьковской области задержали "руководительницу ВГА"

В июне 43-летняя жительница Изюмского района поддержала оккупантов и добровольно стала работать в созданной ими администрации, к чему призывала и других местных жителей.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одну из "руководительниц" оккупационной администрации Изюмского района Харьковской области. Как сообщили в пресс-центре СБУ, "руководительница территориального отдела" активно способствовала оккупантам в фальсификации результатов псевдореферендума. Также среди местных жителей она искала "единомышленников" и предлагала им устроится в оккупационные органы власти.

"Среди прочего она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита. После освобождения Харьковщины коллаборант пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали", — сказано в пресс-релизе СБУ.

Женщине предъявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность"). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба СБУ

Что известно о подозреваемой

По данным Офиса генерального прокурора, за время службы в оккупационной администрации женщина успела подняться по "карьерной лестнице". Так, свою деятельность она начала на посту "помощника начальника отдела" в селе Морозовка. За свою лояльность к оккупантам она получила "повышение" и стала "начальником Савинского территориального отдела Изюмской ВГА".

Злоумышленница принимала участие в совещаниях оккупационной администрации и оформляла местных жителей, которые были готовы сотрудничать с новой "властью".

Напомним, 12 декабря СБУ сообщила о задержании двух жительниц Торецка, которые наводили ракетные удары РФ по энергетической и социальной инфраструктуре.

Кроме того, 8 декабря в Киеве спецслужбы задержали экс-главу Купянской РГА, которая участвовала в организации псевдореферендума.

Ранее также сообщалось о том, что под Киевом сотрудники СБУ задержали помощника "министра МВД ЛНР". Он лично принимал участие в боевых действиях против сил АТО.