"Використовують в агресії проти України": в ООН ухвалили резолюцію про права людини в Криму

У документі згадується про те, що окупація Кримського півострова стала основою кризи в галузі прав людини на інших територіях України, тимчасово захоплених російськими військовими.

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У Генеральній Асамблеї ООН відбулося голосування за оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та Севастополі, Україна". Нова версія документа включає поправки, внесені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє "Укрінформ".

За словами кореспондента, рішення ООН підтримали 82 країни, проти проголосували 14 держав, а 80 – утрималися. Серед тих, хто не підтримав резолюцію, вважаються Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

[ + – ] Підсумки голосування за розолюцію ООН

У нову версію резолюції включено пункти про засудження використання Російською Федерацією Кримського півострова у спробах анексувати Херсонську та Запорізьку області. РФ звинувачують в експлуатації системи освіти для розпалювання ненависті до України та українців на окупованих територіях.

Документ містить інформацію про нову хвилю арештів в окупованому Криму, незаконне переселення людей з півострова і назад, "фільтрації" переміщених осіб, тортури, сексуальне насильство та примус затриманих до "співпраці".

В ООН вимагають від РФ скасувати рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією та негайно звільнити затриманих кримчан, у тому числі й лідерів Меджлісу.

Нагадаємо, що за даними розвідки, окупанти в Криму активно готуються до можливого контрнаступу Сил оборони України. ЗС РФ зміцнює берегову лінію на випадок висадки українського десанту.

Фокус також повідомляв, що колишній командувач військ США в Європі прогнозує звільнення Кримського півострова на літо 2022 року. Він вважає, що вже у серпні Крим буде під контролем України.

Ще ми писали про те, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов розповів про можливу "націоналізацію" нерухомості, яка належить родині президента України Володимира Зеленського.