"Используют в агрессии против Украины": в ООН приняли резолюцию о правах человека в Крыму

В документе упоминается о том, что оккупация Крымского полуострова стала основой кризиса в области прав человека на других территориях Украины, временно захваченных российскими военными.

Related video

В Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование за обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Новая версия документа включает поправки, внесенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает "Укринформ".

По словам корреспондента издания, решение ООН поддержали 82 страны, против проголосовали 14 государств, а 80 – воздержались. Среди тех, кто не поддержал резолюцию числятся Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

[ + – ] Результаты голосования за разолюцию ООН

В новую версию резолюции включены пункты об осуждении использования Российской Федерацией Крымского полуострова в попытках аннексировать Херсонскую и Запорожскую области. РФ обвиняют в эксплуатации системы образования для разжигания ненависти к Украине и украинцам на оккупированных территориях.

Документ содержит информацию о новой волне арестов в оккупированном Крыму, незаконном переселении людей с полуострова и обратно, "фильтрациях" перемещенных лиц, пытках, сексуальном насилии и принуждении задержанных к "сотрудничеству".

В ООН требуют от РФ отменить решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и немедленно освободить задержанных крымчан, в том числе и лидеров Меджлиса.

Напомним, что по данным разведки, оккупанты в Крыму активно готовятся к отражению возможного контрнаступления Сил обороны Украины. ВС РФ укрепляют береговую линию на случай высадки украинского десанта.

Фокус также сообщал, что бывший командующий войсками США в Европе прогнозирует освобождение Крымского полуострова на лето 2022 года. Он считает, что уже в августе Крым будет под контролем Украины.

Еще мы писали о том, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов рассказал о возможной "национализации" недвижимости, которая принадлежит семье президента Украины Владимира Зеленского.