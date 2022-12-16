Видно навіть із літака: ЗМІ показали удари РФ по Україні з висоти польоту (відео)

Пролітаючи над Молдовою, з борту літака було видно 4 стовпи густого диму, що утворився після ракетних ударів РФ.

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Удари російських ракет по території України було видно навіть із борту літака. Про це повідомляють "Факти ICTV".

На літаках, що пролітають у повітряному просторі Молдови, видно місця ударів по українській території. Журналіст видання "Факти ICTV" опублікувала відео диму, що піднімається після ракетних ударів РФ. У небі видно чотири стовпи густого диму, що піднімається вище за хмари.

Що відомо про пуски ракет?

Під час масованого обстрілу ЗС РФ 16 грудня випустили 60 ракет. Ворог атакував крилатими ракетами Х-555 та Х-101, також запускалися "Калібри" з акваторії Чорного моря. У Київській ОВА повідомили, що над областю було 40 ракет, з яких 37 збили.

У Дніпропетровській ОВА повідомили про 10 збитих ворожих ракет. Водночас були влучення по Запоріжжю — 15 ракет, Кривому Розі — ракета вдарила по житловому будинку. Постраждало 8 людей та 2 загинуло. У Харкові та Полтаві повністю немає електроенергії, а у Кременчуці й опалення.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів деякі міста залишилися без водопостачання та електроенергії.