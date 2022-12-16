Видно даже из самолета: СМИ показали удары РФ по Украине с высоты полета (видео)

Пролетая над Молдовой из борта самолета было видно 4 столба густого дыма, который образовался после ракетных ударов РФ.

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Удары российских ракет по территории Украины было видно даже из борта самолета. Об этом сообщают "Факты ICTV".

На самолетах, которые пролетают в воздушном пространстве Молдовы, видны места ударов по украинской территории. Журналист издания "Факты ICTV" опубликовала видео дыма, который поднимается после ракетных ударов РФ. В небе видно четыре столба густого дыма, который поднимается выше облаков.

Что известно о пусках ракет?

В ходе массированного обстрела ВС РФ 16 декабря было выпущено 60 ракет. Враг атаковал крылатыми ракетами Х-555 и Х-101, также запускались "Калибры" из акватории Черного моря. В Киевской ОВА сообщили, что над областью было 40 ракет, из которых сбили 37.

В Днепропетровской ОВА сообщили о 10 сбитых вражеских ракетах. Вместе с тем были попадания по Запорожью — 15 ракет, Кривому Рогу — ракета попала по жилому дому. Пострадало 8 человек и 2 погибло. В Харькове и Полтаве полностью нет электроэнергии, а в Кременчуге и отопления.

Напомним, в результате ракетных ударов некоторые города остались без водоснабжения и электроэнергии.