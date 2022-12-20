Майже 99 тис. військових: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ЗС РФ за 300 днів війни

Російські загарбники втратили вбитими 430 людей за 19 грудня. А за даними Oryx, ворог втратив понад 1 500 танків — це в рази більше ніж у багатьох європейських армій.

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Збройні сили України (ЗСУ) ліквідували понад 99 тисяч російських окупантів за 300 днів повномасштабної війни. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook 20 грудня.

Російські загарбники втратили вбитими 430 людей за 20 грудня.

Втрати росіян із 24 лютого по 19 грудня орієнтовно склали:

2 995 танків (+7 за минулу добу);

5 974 бойові броньовані машини (+5);

1 960 артилерійських систем (+7);

410 одиниць РСЗВ;

212 засобів ППО;

281 літак;

266 вертольотів (+2);

1 680 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+23);

653 крилаті ракети;

16 кораблів і катерів;

4 599 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

177 одиниць спеціальної техніки (+2).

Підрозділи Сил оборони України, за даними Генштабу, за минулу добу відбили атаки ЗС РФ у районах Стельмахівки, Червонопопівки та Серебрянського Луганської області, а також біля Верхньокам'янського, Підгородного, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

У Чаплинці на тимчасово окупованій території Херсонської області ЗСУ знищили пункт постійної дислокації ЗС РФ.

Аналітичний проєкт Oryx у звіті вказує на знищення в Україні 1 579 російських танків та 742 бойових броньованих машин.

За даними Oryx, російські окупанти зазнали таких втрат у військовій техніці:

1 862 БМП;

1 579 танків;

280 БТР;

44 бронемашини з посиленим протимінним захистом (MRAP);

177 мобільних машин піхоти;

208 командних пунктів і станції зв'язку;

254 інженерні машини й обладнання;

31 одиниця самохідних протитанкових ракетних комплексів;

299 одиниць самохідної артилерії;

82 зенітні ракетні комплекси;

82 літаки;

67 вертольотів.

Додамо, що в Oryx додають дані лише з фото або відео фіксацією знищеної техніки. Автори зазначають, що їх статистика не відображає всієї картини втрат, оскільки не все потрапляє на камеру. Тому реальний рівень може бути вищим.

Нагадаємо, український ПТРК "Стугна-П" уразив найтехнологічніший танк ЗС РФ Т-90М. Крім цього, ще один Т-90 був захоплений як трофей ЗСУ.

Також українська розвідка доповідала, що у Кремлі тричі переносили дату повномасштабного вторгнення в Україну.