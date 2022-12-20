Около 99 тыс. военных: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях ВС РФ за 300 дней войны

Российские захватчики потеряли убитыми 430 человек за 19 декабря. А по данным Oryx, враг потерял более 1500 танков — это в разы больше, чем у многих европейских армий.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали более 99 тысяч российских оккупантов за 300 дней полномасштабной войны. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook 20 декабря.

Российские захватчики потеряли убитыми 430 человек за 20 декабря.

Потери россиян с 24 февраля по 19 декабря ориентировочно составили:

2995 танков (+7 за прошедшие сутки),

5974 боевых бронированных машин (+5),

1960 артиллерийских систем (+7),

410 единиц РСЗО,

212 средств ПВО,

281 самолет,

266 вертолетов (+2),

1680 БПЛА оперативно-тактического уровня (+23),

653 крылатых ракет,

16 кораблей и катеров,

4599 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+7),

177 единиц специальной техники (+2).

Подразделения Сил обороны Украины, по данным Генштаба, за минувшие сутки отразили атаки ВС РФ в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского Луганской области, а также у Верхнекаменского, Подгородного, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В Чаплинке на временно оккупированной территории Херсонской области ВСУ уничтожили пункт постоянной дислокации ВС РФ.

Аналитический проект Oryx в отчете указывает на уничтожение в Украине 1579 российских танков и 742 боевых бронированных машин.

По данным Oryx, российские оккупанты понесли следующие потери в военной технике:

1862 БМП,

1579 танков,

280 БТР,

44 бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP),

177 мобильных машин пехоты,

208 командных пунктов и станции связи,

254 инженерные машины и оборудование,

31 единица cамоходных противотанковых ракетных комплексов,

299 единиц самоходной артиллерии,

82 зенитных ракетных комплекса,

82 самолета,

67 вертолетов.

Добавим, что на сайт Oryx добавляют информацию только по той технике, которая оказалась на фото или видео. Авторы отмечают, что их статистика не отражает всей картины потерь, поскольку как не все попадает на камеру. Реальный уровень может быть выше.

Напомним, украинский ПТРК "Стугна-П" поразил самый технологичный танк ВС РФ Т-90М. Помимо этого еще один Т-90 был захвачен как трофей ВСУ.

Также украинская разведка докладывала, что в Кремле трижды переносили дату полномасштабного вторжения в Украине.