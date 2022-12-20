Частину Росгвардійців і кадировців виведуть для репресій проти мобілізованих, – InformNapalm

За даними волонтерів, окупаційні підрозділи виведуть з 2-3 лінії бойових дій. Вони припинять будь-які протести росіян проти нових хвиль мобілізації.

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В РФ планують вивести із зони бойових дій частини Росгвардії та "кадировців" для пресингу проти новомобілізованих. Про це повідомляє міжнародне волонтерське об’єднання InformNapalm.

За даними аналітиків, російських військовослужбовців із 2-3 лінії бойових дій планують вивести в російські регіони. Росгвардійці та кадировці виступатимуть силовими загонами у разі акцій непокори у нових хвилях мобілізованих.

Також стверджується, що в авангарді пресингу виступатимуть "тік-ток підрозділи Кадирова". Росіяни бояться бійців голови Чечні, тож їх відведуть із поля бою. Тому що їхні підрозділи виявилися безсилими у боях проти українських HIMARS.

"До того ж Кремлю потрібні ланцюгові пси в самій Москві та регіонах, щоб утихомирювати хоч і слабкі, але неприємні появи невдоволення військовозобов'язаних", — наголосили в InformNapalm.

Додамо, в українській розвідці стверджують, що в РФ планують провести нову хвилю мобілізацію наступного року. Повноцінна мобілізація дозволить використати живу силу для нових атак проти України.

Нагадаємо, за даними WSJ, Путін доручив Кадирову вбивство президента Володимира Зеленського та захоплення уряду в Києві. Для цього було розроблено спеціальну стратегію, яку ЗСУ успішно зруйнували.

Раніше повідомлялося, що на тлі побоювань української влади про можливий наступ ЗС РФ на Київ у США розглядають можливість розширення військової допомоги Україні.