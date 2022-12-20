Часть Росгвардейцев и кадыровцев выведут для репрессий против мобилизованных, – InformNapalm

По данным волонтеров, оккупационные подразделения выведут из 2-3 линии боевых действий. Они будут пресекать любые протесты россиян против новых волн мобилизации.

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В РФ планируют вывести из зоны боевых действий части Росгвардии и "кадыровцев" для прессинга против новомобилизованных. Об этом сообщает международное волонтерское объединение InformNapalm.

По данным аналитиков, российских военнослужащих из 2-3 линии боевых действий планируют вывести в российские регионы. Росгвардейцы и кадыровцы будут выступать силовыми отрядами в случае акций неповиновения у новых волн мобилизованных.

Также утверждается, что в авангарде прессинга будут выступать "тик-ток подразделения Кадырова". Россияне боятся бойцов главы Чечни, поэтому их отведут с поля боя. Так как их подразделения оказались бессильными в боях против украинских HIMARS.

"К тому же Кремлю нужны цепные псы в самой Москве и регионах, чтобы усмирять хоть и слабые, но неприятные появления недовольства военнообязанных", — подчеркнули в InformNapalm.

Добавим, в украинской разведке утверждают, что в РФ планируют провести новую волную мобилизацию в следующем году. Полноценная мобилизация позволит использовать живую силу для новых атак против Украины.

Напомним, по данным WSJ, Путин поручил Кадырову убийство президента Владимира Зеленского и захват правительства в Киеве. Для этого была разработана специальная стратегия, которую ВСУ успешно разрушили.

Ранее сообщалось, что на фоне опасений украинских властей о возможном наступлении ВС РФ на Киев, в США рассматривают возможность расширения военной помощи Украине.