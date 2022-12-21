"Бавовна" наростатиме: Данілов прокоментував вибухи на території РФ

Глава РНБО Олексій Данілов вважає, що російській владі варто ввічливіше поводитися з іншими державами.

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Для того, щоб на території Російської Федерації припинилися вибухи, керівництво країни має відмовитися від своєї агресивної політики. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

"Я попереджав, що "бавовна" на Росії наростатиме і він буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися по відношенню до цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре", — сказав Олексій Данілов.

Ця заява секретаря РНБО прозвучала на тлі вибухів, що почастішали, на території Росії. Данілов вважає, що причиною цього стала нинішня політика Кремля. Він попередив російське керівництво про те, що "бавовни" ще не раз звучатимуть у містах Російської Федерації.

[ + – ] Інтерв'ю Олексія Данілова

Так, 19 грудня вибухи пролунали в Іркутській області на Марківському нафтогазовому родовищі. В результаті почалася масштабна пожежа, площа якої склала майже 1 тисячу квадратних метрів.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що внаслідок інциденту постраждали семеро людей, двоє з них були доставлені до лікарні у тяжкому стані.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл птахофабрики у російському Білгороді 18 грудня. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що четверо людей постраждали, у тому числі від осколкових поранень. Крім того, відомо про смерть однієї людини.

Чиновник також зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено 14 будинків та 9 автомобілів.

Ще ми писали про те, що 14 грудня, в Брянській області РФ, що межує з Україною, пролунали вибухи. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив про роботу ППО та зазначив, що через падіння уламків ракет пошкоджено енергопостачання селища Ардонь.