"Бавовна" будет нарастать: Данилов прокомментировал взрывы на территории РФ

Глава СНБО Алексей Данилов считает, что российским властям стоит более вежливо вести себя с другими государствами.

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Для того чтобы на территории Российской Федерации прекратились взрывы руководство страны должно отказаться от своей агрессивной политики. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать и он будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь странного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо себя вести по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо", — сказал Алексей Данилов.

Данное заявление секретаря СНБО прозвучало на фоне участившихся взрывов на территории России. Данилов считает, что причиной тому стала нынешняя политика Кремля. Он предупредил российское руководство о том, что "хлопки" еще не раз будут звучать в городах Российской Федерации.

[ + – ] Интервью Алексея Данилова

Так, 19 декабря взрывы прозвучали в Иркутской области на Марковском нефтегазовом месторождении. В результате начался масштабный пожар, площадь которого составила почти 1 тысячу квадратных метров.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате происшествия пострадали семь человек, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Фокус сообщал об обстреле птицефабрики в российском Белгороде 18 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четверо людей пострадало, в том числе и от осколочных ранений. Кроме того, известно о смерти одного человека.

Чиновник также отметил, что в результате обстрела были повреждены 14 домов и 9 автомобилей.

Еще мы писали о том, что 14 декабря, в граничащей с Украиной Брянской области РФ прозвучали взрывы. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о работе ПВО и отметил, что из-за падения осколков ракет повреждено энергоснабжение поселка Ардонь.