"Продовжить страждання людей": Кремль про надання Україні систем ППО Patriot

Спікер Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що передавання Україні ЗРК не позначиться на "досягненні цілей спецоперації". Він додав, що системи будуть законною ціллю для російської армії.

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передавання Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot лише продовжить страждання українського народу. Про це повідомляє видання News.ru.

За його словами, збільшення кількості озброєння, яку Україна отримує від країн Заходу, не сприяє завершенню війни.

"Насправді США й інші країни йдуть шляхом постійного розширення номенклатури та підвищення технічного рівня озброєнь, які вони постачають Україні. Це не сприяє якнайшвидшому врегулюванню ситуації, навпаки. Це призводить до того, що, на жаль, страждання українського народу продовжуватимуться довше, ніж могло б бути", — сказав він.

Спікер Путіна також заявив, що передавання Україні систем Patriot не позначиться на "досягненні цілей спецоперації". Крім того, представник глави Кремля додав, що системи ППО будуть законною ціллю для російської армії.

"Так, безумовно, як і всі інші види озброєнь, які використовують ЗСУ. Все ж таки демілітаризація є однією з цілей спеціальної військової операції", — сказав він.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про передавання Україні систем Patriot. Президент Джо Байден не вважає, що передавання цього озброєння призведе до ескалації з Росією, бо воно має оборонний характер. Володимир Зеленський додав, що щойно Україна отримає першу партію ЗРК, то попросить ще.

22 грудня Дмитро Пєсков прокоментував зустріч Байдена та Зеленського. За його словами, у Кремлі закликів до миру не почули. Він додав, що РФ "із жалем" констатує, що від лідерів двох держав не прозвучали слова про потенційну готовність "прислухатися до занепокоєнь Москви".