"Продлит страдания людей": Кремль о предоставлении Украине систем ПВО Patriot

Спикер Путина Дмитрий Песков утверждает, что передача Украине ЗРК не скажется на "достижении целей спецоперации". Он добавил, что системы будут законной целью для российской армии.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что передача Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot только продлит страдания украинского народа. Об этом сообщает российское издание News.ru.

По его словам, увеличение количества вооружения, которое Украина получает от стран Запада, не способствует завершению войны.

"На самом деле США и другие страны идут по пути постоянного расширения номенклатуры и повышения технического уровня вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, наоборот. Это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могло бы быть", — сказал он.

Спикер Путина также заявил, что передача Украине систем Patriot не скажется на "достижении целей спецоперации". Кроме того, представитель главы Кремля добавил, что системы ПВО будут законной целью для российской армии.

"Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют ВСУ. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", — сказал он.

Напомним, 21 декабря США объявили о передаче Украине систем Patriot. Президент Джо Байден не считает, что передача этого вооружения приведет к эскалации с Россией, потому что оно носит оборонительный характер. Владимир Зеленский добавил, что как только Украина получит первую партию ЗРК, то попросит еще.

22 декабря Дмитрий Песков прокомментировал встречу Байдена и Зеленского. По его словам, в Кремле призывов к миру не услышали. Он добавил, что РФ "с сожалением" констатирует, что от лидеров двух государств не прозвучали слова о потенциальной готовности "прислушаться к озабоченностям" Москвы.