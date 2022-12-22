"Повідомили про незаконий перетин кордону": Держприкордонслужба України про поранення Рогозіна

Прикордонники встановили, що громадянин РФ Дмитро Рогозін незаконно перетнув кордон, тому "небайдужі товариші" передали йому протокол порушення.

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Колишній глава "Роскосмосу" та керівник групи військових радників "Царські вовки" Дмитро Рогозін отримав поранення під час святкування Дня народження. У Державній прикордонній службі заявили, що таким чином вони передали повідомлення про те, що в Україні чиновник перебуває незаконно. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Фейсбуці.

Державна прикордонна служба встановила, що громадянин Росії Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон. Вони встановили точне розташування екс-чиновника в тимчасово окупованому Донецьку.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, а тому громадянину його "передали" під час святкування Дня народження небайдужі товариші", — зазначили в публікації.

Додамо, Дмитро Рогозін отримав осколкове поранення спини. Лікарі назвали уламки міни, яка застрягла у хребті, невилученими. Сам керівник групи військових радників "Царські вовки" на окупованому Донбасі оцінює свій стан як "задовільний". Незважаючи на це лікарі розглядають можливість евакуації Рогозіна до Ростова.

Нагадаємо, 21 грудня Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку. Він святкував 59 рік народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-беш". Крім нього , постраждав "мер" окупованої Горлівки Іван Приходько. Він отримав контузію.

Також російський депутат Олексій Журавльов заявив, що під час обстрілу загинув один із російських спецназівців. Він припускає, що обстріл здійснили за чиєюсь наводкою.