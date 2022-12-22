"Сообщили о незаконном пересечении границы": Госпогранслужба Украины о ранении Рогозина

Пограничники установили, что гражданин РФ Дмитрий Рогозин незаконно пересек границу, поэтому "небезразличные товарищи" передали ему протокол нарушения.

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Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранение в ходе празднования Дня рождения. В Государственной пограничной службе заявили, что таким образом они передали сообщение о том, что в Украине чиновник находится незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Фейсбуке.

Государственная пограничная служба установила, что гражданин России Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу. Они установили точное местоположение экс-чиновника во временно оккупированном Донецке.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, а поэтому гражданину его "передали" во время празднования им Дня рождения небезразличные товарищи", — отметили в публикации.

Добавим, Дмитрий Рогозин получил осколочное ранение спины. Врачи назвали осколки мины, которая застряла в позвоночнике, неизвлекаемым. Сам руководитель группы военных советников "Царские волки" на оккупированном Донбассе оценивает свое состояние как "удовлетворительное". Несмотря на это врачи рассматривают возможность эвакуации Рогозина в Ростов.

Напомним, 21 декабря Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке. Он праздновал 59-й год рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-беш". Кроме него пострадал "мэр" оккупированной Горловки Иван Приходько. Он получил контузию.

Также российский депутат Алексей Журавлев заявил, что при обстреле погиб один из российских спецназовцев. Он предполагает, что обстрел совершили по чей-то наводке.