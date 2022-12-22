Фронт або критична інфраструктура: Повітряні сили щодо встановлення ЗРК Patriot (відео)

Американський зенітно-ракетний комплекс дозволить збивати аеробалістичні цілі в радіусі 150 км, тому Генштаб вирішить, куди ефективніше поставити Patriot.

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Повітряні сили України зможуть покращити протиповітряну оборону за рахунок постачання ЗКР Patriot. Про це повідомив речник Командування Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає " Фокус ".

У Сполучених Штатах відрізняється класифікація підрозділів, тому під батареєю мають на увазі повноцінний підрозділ із 4-8 пусковими установками. В Україні ж є дрібніший поділ на дивізіони.

Як зазначає Юрій Ігнат, дальність ЗРК Patriot за аеробалістичними цілями становить 150 км, тому можна припустити, куди його поставити. Він зможе прикривати або лінію на фронті, або важливі стратегічні об'єкти на кшталт об'єктів критичної інфраструктури.

[ + – ] Спікер Повітряних сил прокоментував новину про постачання ЗРК Patriot для України

У Командуванні також зазначають, що ЗРК Patriot дозволить посилити систему протиповітряної оборони України, куди вже входять IRIS-T, NASAMS та інші західні комплекси. Також Ігнат висловив сподівання, що українській армії передадуть сучасні Patriot, які зможуть збивати балістичні цілі на кшталт "Іскандерів".

Нагадаємо, 22 грудня у Кремлі заявили, що передача Україні ЗРК Patriot не позначиться на "досягненні цілей спецоперації", але продовжить страждання людей.

Також у Повітряних силах заявили, що постачання Patriot можуть бути лише початком, оскільки вони стануть частиною українського ППО.