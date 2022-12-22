Фронт или критическая инфраструктура: Воздушные силы об установке ЗРК Patriot (видео)

Американский зенитно-ракетный комплекс позволит сбивать аэробаллистические цели в радиусе 150 км, поэтому Генштаб решит, куда эффективней будет поставить Patriot.

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Воздушные силы Украины смогут улучшить противовоздушную оборону за счет поставки ЗКР Patriot. Об этом сообщил спикер Командования Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает "Фокус".

В Соединенных Штатах отличается классификация подразделений, поэтому под батареей имеется в виду полноценное подразделение с 4-8 пусковыми установками. В Украине же есть более мелкое деление на дивизионы.

Как отмечает Юрий Игнат, дальность ЗРК Patriot по аэробаллистическим целям составляет 150 км, исходя из этого можно предположить, куда его поставить. Он сможет прикрывать либо линию на фронте, либо важные стратегические объекты по типу объектов критической инфраструктуры.

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В Командовании также отмечают, что ЗРК Patriot позволит усилить эшелонированную систему противовоздушной обороны Украины, куда уже входят IRIS-T, NASAMS и другие западные комплексы. Также Игнат выразил надежду, что украинской армии передадут современные Patriot, которые смогут сбивать баллистические цели по типу "Искандеров".

Напомним, 22 декабря в Кремле заявили, что передача Украине ЗРК Patriot не скажется на "достижении целей спецоперации", но продлит страдания людей.

Также в Воздушных силах заявили, что поставки Patriot могут быть только началом так как они станут частью украинского ПВО.