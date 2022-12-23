На сайті "департаменту освіти" Ялти привітали ЗСУ з ліквідацією 100 тисяч загарбників

У новині на російському порталі йшлося, що армія України є взірцем для наслідування для всього світу. У тексті також був заклик згортати спецоперацію.

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На офіційному сайті так званого "департаменту освіти та молодіжної політики" окупаційної адміністрації міста Ялти в Криму 22 грудня опублікували привітання Збройним Силам України з досягненням позначки 100 тисяч ліквідованих російських загарбників.

У тексті йдеться, що армія України є взірцем для наслідування для всього світу.

"Трохи перефразуємо крилатий вислів Олександра Невського: "Хто з мечем до вас прийде, від меча і загине!" — це справді про армію України. Ви є прикладом для наслідування для всього світу!" — уточнюється в тексті.

У публікації зазначено, що навіть президент країни-агресора Володимир Путін називає українців "братським народом".

"Хіба брат вбиває брата?" — в тексті риторичне питання.

Водночас автори публікації закликають згортати "СВО" (спеціальну військову операцію).

"Нечего воевать, пора СВОрачиваться!" — йдеться на закінчення.

Текст супроводжується картинкою "срібної кнопки" YouTube (видається каналам, що досягли 100 000 підписників) з написом "Вручається Йосипу Кобзону, який набрав сто тисяч підписників".

Вранці, 23 грудня, коли в інтернеті стало відомо про публікацію на російському окупаційному порталі, доступ до сайту закрився. Проте новина збереглася у вебархіві.

[ + – ] Зайти на сайт окупантів у Криму зараз не можна

Нагадаємо, 22 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія у повномасштабній війні проти України втратила понад 100 тисяч військовослужбовців. З першого дня вторгнення підрозділу ЗСУ ліквідували понад 3 тисячі танків, майже 6 тисяч бойових броньованих машин та понад 200 засобів ППО противника.

Українці відреагували на російські втрати мемами та жартами. Фокус зібрав найкращі з них.