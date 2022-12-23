На сайте "департамента образования" Ялты поздравили ВСУ с ликвидацией 100 тысяч захватчиков
В новости на российском портале говорилось, что армия Украины является образцом для подражания всему миру. В тексте также был призыв сворачивать "спецоперацию".
На официальном сайте так называемого "департамента образования и молодежной политики" оккупационной администрации города Ялты в Крыму 22 декабря было опубликовано поздравление Вооруженным силам Украины с достижением отметки в 100 тысяч ликвидированных российских захватчиков.
В тексте говорится, что армия Украины является образцом для подражания всему миру.
"Немного перефразируем крылатое выражение Александра Невского: "Кто с мечом к вам придет, от меча и погибнет!", — это действительно об армии Украины. Вы являетесь примером для подражания всему миру!" — уточняется в тексте.
В публикации указано, что даже президент страны-агрессора Владимир Путин называет украинцев "братским народом".
"Разве брат убивает брата?" — задается в тексте риторический вопрос.
При этом авторы публикации призывают сворачивать "СВО" (специальную военную операцию).
"Нечего воевать, пора СВОрачиваться!" — говорится в заключение.
Текст сопровождается картинкой "серебрянной кнопки" YouTube (выдается каналам, достигшим 100 000 подписчиков) с надписью "Вручается Иосифу Кобзону, набравшему сто тысяч подписчиков".
Утром 23 декабря, когда в интернете стало известно о публикации на российском оккупационном портале, доступ к сайту закрылся. Однако новость сохранилась в вебархиве.
Напомним, 22 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла более 100 тысяч военнослужащих. С первого дня вторжения подразделения ВСУ ликвидировали более 3 тысяч танков, почти 6 тысяч боевых бронированных машин и свыше 200 средств ПВО противника.
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