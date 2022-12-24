Тримають за ґратами: у Міноборони України розповіли про боротьбу ЗС РФ із дезертирством

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, через великі втрати на посади командирів окупанти призначають офіцерів запасу пенсійного віку.

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На окупованих територіях України військовослужбовці Російської Федерації стикаються з дефіцитом місць у медичних закладах та дезертирством. Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Маляр зазначає, лікарні на захоплених українських територіях не в змозі обслужити велику кількість поранених російських солдатів. За її словами, велика кількість військовослужбовців РФ помирає, не дочекавшись надання першої допомоги.

Крім того, у медичних закладах окупованих міст спостерігається дефіцит кваліфікованих працівників, обладнання та ліків. У деяких місцях солдати з легкими пораненнями не мають змоги залишити своє місце перебування.

"Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони знаходяться, замикаються на металеві ґрати", — пише Ганна Маляр.

Попри суттєві втрати серед командування, росіяни відправляють на фронт мобілізованих із запасу офіцерів. Маляр зазначає, що частина військовослужбовців вже досягла пенсійного віку.

Призначені на посади тактичної ланки люди часто не мають бойового досвіду та необхідних для ефективного ведення бойових дій навичок. Заступник міністра оборони України стверджує, що цей факт провокує недовіру серед солдатів, що може призвести до ще більших втрат.

Нагадаємо, що росіяни намагаються змусити політв'язня з Херсонщини Володимира Якименка воювати проти України. 20 грудня його дружина повідомила, що до нього до колонії приїжджали представники Євгена Пригожина.

Фокус також писав, що окупанти знищили символічний мурал "Мілана" у Маріуполі. Свої дії вони пояснюють заходами щодо утеплення житлової споруди.

Ще ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму відбувається прихована мобілізація до лав ЗС РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву 23 грудня.