Держат за решеткой: в Минобороны Украины рассказали о борьбе ВС РФ с дезертирством

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, из-за больших потерь на должности командиров оккупанты назначают офицеров запаса пенсионного возраста.

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На оккупированных территориях Украины военнослужащие Российской Федерации сталкиваются с дефицитом мест в медицинских учреждениях и дезертирством. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Маляр отмечает, больницы на захваченных украинских территориях не в состоянии обслужить большое количество раненых российских солдат. По ее словам, большое количество военнослужащих РФ умирает, недождавшись оказания первой помощи.

Кроме того, в медицинских учреждениях оккупированных городов наблюдается дефицит квалифицированных работников, оборудования и лекарств. В некоторых местах солдаты с легкими ранениями не имеют возможности покинуть свое место пребывания.

"Для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, запираются на металлическую решетку", — пишет Анна Маляр.

Взирая на существенные потери среди командования, россияне отправляют на фронт призванных из запасов офицеров. Маляр отмечает, что часть военнослужащих уже достигли пенсионного возраста.

Назначенные на должности тактического звена люди часто не имеют боевого опыта и необходимых для эффективного ведения боевых действий навыков. Замминистра обороны Украины утверждает, что данный факт провоцирует недоверие среди солдат, что может привести к еще большим потерям.

Напомним, что россияне пытаются заставить политзаключенного из Херсонской области Владимира Якименко воевать против Украины. 20 декабря его супруга сообщила, что к нему в колонию приезжали представители Евгения Пригожина.

Фокус также писал, что оккупанты уничтожили символический мурал "Милана" в Мариуполе. Свои действия они объясняют мерами по утеплению жилой постройки.

Еще мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму проходит скрытая мобилизация в ряды ВС РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления 23 декабря.