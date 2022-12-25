102 тисячі загиблих. Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати ЗС РФ на 305-й день війни
22 грудня в Генштабі повідомили, що кількість загиблих російських військових досягла позначки 100 тисяч.
Генеральний штаб Збройних сил України 25 грудня 2022 року опублікував нові дані щодо втрат російської армії під час війни в Україні з 24 лютого 2022 року. На 305 день повномасштабного вторгнення ЗС РФ до нашої країни втрати противника становили вже понад 102 тисячі осіб.
За даними Генштабу ЗСУ втрати російської армії такі:
- особовий склад – 102050 (+ 620)
- літаки – 283 (+0)
- гелікоптери – 267 (+0)
- танки — 3011 (+5)
- бронетранспортери/бронемашини/БМП – 6010 (+16)
- артилерійські системи – 1991 (+3)
- системи ППО – 212 (+0)
- реактивні системи залпового вогню – 418 (+0)
- крилаті ракети – 653 (+0)
- автомобільна техніка, включаючи бензовози – 4635 (+8)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0)
- катери/кораблі – 16 (+0)
- спецтехніка – 178 (+0)
Також у Генштабі зазначили, що дані уточнюються. Нагадаємо, лише три дні тому, в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 22 грудня йшлося про те, що загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого перевищили позначку 100 тисяч військовослужбовців. Лише за добу підрозділи ЗСУ ліквідували на різних напрямках фронту 660 окупантів.
На цю новину в Мережі відреагували мемами та жартами.
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