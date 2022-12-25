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Военный Фокус

102 тысячи погибших. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях ВС РФ на 305-й день войны

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Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook | Потери ВС РФ растут

22 декабря в Генштабе сообщили, что количество погибших российских военных достигло отметки в 100 тысяч.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 25 декабря 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии во время войны в Украине с 24 февраля 2022 года. На 305 день полномасштабного вторжения ВС РФ в нашу страну потери противника составили уже более 102 тысяч человек.

По данным Генштаба ВСУ потери российской армии таковы:

  • личный состав – 102050 (+ 620)
  • самолеты – 283 (+0)
  • вертолеты – 267 (+0)
  • танки – 3011 (+5)
  • бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 6010 (+16)
  • артиллерийские системы – 1991 (+3)
  • системы ПВО – 212 (+0)
  • реактивные системы залпового огня – 418 (+0)
  • крылатые ракеты – 653 (+0)
  • автомобильная техника, включая бензовозы – 4635 (+8)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0)
  • катера/корабли – 16 (+0)
  • спецтехника – 178 (+0)
Потери ВС РФ растут

Также в Генштабе отметили, что данные уточняются. Напомним, только три дня назад, в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 22 декабря говорилось о том, что общие боевые потери России в Украине с 24 февраля превысили отметку в 100 тысяч военнослужащих. Только за одни сутки подразделения ВСУ ликвидировали на различных направлениях фронта 660 оккупантов.

На эту новость в Сети отреагировали мемами и шутками.

Ранее стало известно, что "группа Вагнера" теряет наступательный потенциал под Бахмутом. "Армии Пригожина", состоящей из наемников, не хватает боеприпасов и живой силы.