102 тысячи погибших. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях ВС РФ на 305-й день войны

22 декабря в Генштабе сообщили, что количество погибших российских военных достигло отметки в 100 тысяч.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 25 декабря 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии во время войны в Украине с 24 февраля 2022 года. На 305 день полномасштабного вторжения ВС РФ в нашу страну потери противника составили уже более 102 тысяч человек.

По данным Генштаба ВСУ потери российской армии таковы:

личный состав – 102050 (+ 620)

самолеты – 283 (+0)

вертолеты – 267 (+0)

танки – 3011 (+5)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 6010 (+16)

артиллерийские системы – 1991 (+3)

системы ПВО – 212 (+0)

реактивные системы залпового огня – 418 (+0)

крылатые ракеты – 653 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 4635 (+8)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0)

катера/корабли – 16 (+0)

спецтехника – 178 (+0)

[ + – ] Потери ВС РФ растут

Также в Генштабе отметили, что данные уточняются. Напомним, только три дня назад, в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 22 декабря говорилось о том, что общие боевые потери России в Украине с 24 февраля превысили отметку в 100 тысяч военнослужащих. Только за одни сутки подразделения ВСУ ликвидировали на различных направлениях фронта 660 оккупантов.

На эту новость в Сети отреагировали мемами и шутками.

Ранее стало известно, что "группа Вагнера" теряет наступательный потенциал под Бахмутом. "Армии Пригожина", состоящей из наемников, не хватает боеприпасов и живой силы.