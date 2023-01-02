ЗС РФ було не до сну: вночі в Мелітополі та передмісті пролунали серія вибухів і стрілянина

Журналісти писали про удари ЗСУ по позиціях окупантів, приліт міг бути по території аеродрому. Місцеві колаборанти сподівалися на роботу ППО.

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У Мелітополі вночі 2 січня чули сильний вибух. Про це написав у Telegram мер міста Іван Федоров.

"Під ранок ра***стам у Мелітополі було не до сну. У місті пролунав гучний вибух. Окупанти повинні нарешті зрозуміти: настав час тікати з окупованих територій. Тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал — бути в ній похованими", — зазначив він.

Так званий член головної ради окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов зазначив, що приблизно о 01:21 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути 2 потужні вибухи.

"Дуже сподіваюся, що спрацювало ППО", — написав колаборант.

Місцеве видання "РИА Мелитополь" доповнює, що в місті та прилеглих селах чули 2 вибухи та стрілянину. Журналісти зафіксували удари по позиціях ЗС РФ.

"Після вибухів активізувався транспорт окупантів. На вулицях тривалий час було чути пересування ворожої техніки. Імовірно, "приліт" припав по території аеродрому", — зазначило видання.

За даними ЗМІ, після ударів у небо піднялася бойова авіація загарбників. Приблизно о 01:25 у центрі міста пролунали гучні автоматні черги. О 04:07 був ще один приліт по тій же локації, що й уперше, зауважили журналісти.

Пізніше "РИА Мелитополь" повідомило про потужний вибух під Мелітополем приблизно о 05:30 ранку на базі російських військ між селищами Мирне та Північне Мелітопольського району.

Нагадаємо, що 25 грудня стало відомо про перекидання з Росії окупаційних резервів у Бердянськ та Мелітополь. Частина живої сили ворога пересувалася на вантажівках із малокаліберною зброєю.

У центрі Мелітополя 23 грудня вибухнув автомобіль, у якому було два співробітники ФСБ. Одному з них відірвало кінцівку.

Іван Федоров 21 грудня говорив про відправлення до тимчасово окупованого міста партії бойовиків "кадировців" після призначення нового "смотрящого".