ВС РФ было не до сна: ночью в Мелитополе и пригороде прозвучали серия взрывов и стрельба

Журналисты писали об ударах ВСУ по позициям оккупантов, прилет мог быть по территории аэродрома. Местные коллаборанты надеялись на работу ПВО.

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В Мелитополе ночью 2 января слышали сильный взрыв. Об этом написал в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Под утро ра***стам в Мелитополе было не до сна. В городе раздался громкий взрыв. Оккупанты должны наконец понять: пора удирать из оккупированных территорий. Здесь любителей чужой земли ждет лишь один финал – быть в ней погребенными", — отметил он.

Так называемый член главного совета оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что около 1:21 в Мелитополе и ближайшем пригороде были слышны 2 мощных взрыва.

"Очень надеюсь, что сработало ПВО", — написал коллаборант.

Местное издание "РИА-Мелитополь" дополняет, что в городе и близлежащих селах слышали 2 взрыва и стрельбу. Журналисты зафиксировали удары по позициям ВС РФ.

"После взрывов активизировался транспорт оккупантов. На улицах продолжительное время было слышно передвижение вражеской техники. Предположительно "прилет" пришелся по территории аэродрома", — отметило издание.

По сведениям СМИ, после ударов в небо поднялась боевая авиация захватчиков. Около 1:25 в центре города прозвучали громкие автоматные очереди. В 4:07 был еще один прилет по той же локации, что и в первый раз, заметили журналисты.

Позже "РИА-Мелитополь" сообщило о мощном взрыве под Мелитополем примерно в 5.30 утра на базе российских войск между поселками Мирный и Пивничное Мелитопольского района.

Напомним, что 25 декабря стало известно о переброске из России оккупационных резервов в Бердянск и Мелитополь. Часть живой силы врага передвигалась на грузовиках с малокалиберным оружием.

В центре Мелитополя 23 декабря взорвался автомобиль, в котором было два сотрудника ФСБ. Одному из них оторвало конечность.

Иван Федоров 21 декабря говорил об отправке во временно оккупированный город партии боевиков "кадыровцев" после назначения нового "смотрящего".