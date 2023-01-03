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ЗСУ знищили базу ЗС РФ на Херсонщині: майже 500 убитих і поранених, — Генштаб (фото)

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ЗСУ знищили дві військові бази ЗС РФ у Херсонській області

Унаслідок вогневого ураження, як стверджує командування, росіяни втратили у Чулаківці не лише особовий склад, а й бойову техніку.

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Сили оборони України завдали ударів по місцю дислокації ЗС РФ в окупованій частині Херсонщини, внаслідок чого втрати загарбників склали майже 500 людей пораненими та вбитими. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 3 січня.

Зокрема, командування підтвердило вогневе ураження позицій росіян 31 грудня у захопленій частині Херсонської області.

Як сказано у зведенні Генштабу ЗСУ, Сили оборони України завдали ударів по місцю дислокації ЗС РФ у районі населеного пункту Чулаківка, внаслідок чого окупанти втратили вбитими та пораненими майже 500 військовослужбовців. Ба більше, як стверджує командування, росіяни внаслідок вогневого ураження втратили кілька одиниць бойової техніки.

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ЗСУ знищили базу ЗС РФ у Чулаківці Херсонської області

Окремо у зведенні зазначено, що Сили оборони 1 січня провели успішну операцію біля Федорівки Херсонської області — було завдано ударів по місцю скупчення особового складу ЗС РФ, а точні втрати загарбників зараз уточнюються.

"Авіація Сил оборони України за минулу добу (2 січня — ред.) завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях ЗРК. Минулої доби наші захисники також збили ворожий вертоліт Ка-52 та 3 розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10", — окремо уточнює командування.

Ракетні й артилерійські підрозділи України протягом минулої доби також уразили місця скупчення особового складу з технікою та завдали ударів по позиціях радіолокаційної станції ЗС РФ.

Днем раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення бази ЗС РФ у Макіївці, яка була розміщена у будівлі колишнього 19-го профтехучилища. За даними командування, окупанти внаслідок точного удару втратили не тільки особовий склад, а й бойову техніку, яка розміщувалася впритул до об'єкта.

Знищення військової бази ЗС РФ у Макіївці також підтвердило Міністерство оборони Росії. У відомстві країни-агресора стверджують, що внаслідок точного удару ЗСУ з реактивної артилерії HIMARS загинули 63 особи.