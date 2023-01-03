ВСУ уничтожили базу ВС РФ на Херсонщине: около 500 убитых и раненых, — Генштаб (фото)

В результате огневого поражения, как утверждает командование, россияне потеряли в Чулаковке не только личный состав, но и боевую технику.

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Силы обороны Украины нанесли удары по месту дислокации ВС РФ в оккупированной части Херсонщине, в результате чего потери захватчиков составили около 500 человек ранеными и убитыми. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 3 января.

В частности, командование подтвердило огневое поражение позиций россиян 31 декабря в захваченной части Херсонской области.

Как сказано в сводке Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины нанесли удары по месту дислокации ВС РФ в районе населенного пункта Чулаковка, в результате чего оккупанты потеряли убитыми и ранеными около 500 военнослужащих. Более того, как утверждает командование, россияне в результате огневого поражения потеряли несколько единиц боевой техники.

[ + – ] ВСУ уничтожили базу ВС РФ в Чулаковке Херсонской области

Отдельно в сводке указано, что Силы обороны 1 января провели успешную операцию возле Федоровки Херсонской области — были нанесены удары по месту скопления личного состава ВС РФ, а точные потери захватчиков сейчас уточняются.

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки (2 января — ред.) нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям ЗРК. За прошедшие сутки наши защитники также сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных беспилотника типа "Орлан-10", — отдельно уточняет командование.

Ракетные и артиллерийские подразделения Украины в течение минувших суток также поразили места скопления личного состава с техникой, и нанесли удары по позициям радиолокационной станции ВС РФ.

Днем ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение базы ВС РФ в Макеевке, которая была размещена в здании бывшего 19-го профтехучилища. По данным командования, оккупанты в результате точного удара потеряли не только личный состав, но и боевую технику, которая размещалась впритык к объекту.

Уничтожение военной базы ВС РФ в Макеевке также подтвердило Министерство обороны России. В ведомстве страны-агрессора утверждают, что в результате точного удара ВСУ из реактивной артиллерии HIMARS погибли 63 человека.