"Порушили Женевську конвенцію": ЗС РФ під час відступу підірвали електростанцію в Бериславі, – Резніков
Міжнародні норми забороняють руйнувати критичну інфраструктуру в процесі бойових дій. Вчинення очевидних терактів в Україні не зупиняє загарбників, заявив глава Міноборони.
Російські окупанти підірвали електростанцію у Бериславі в Херсонській області під час відступу. Про це написав у Twitter 3 січня міністр оборони України Олексій Резніков.
За оцінкою глави Міноборони, загарбники зробили це спеціально.
Стаття 51(2) Додаткового протоколу 1 Женевської конвенції забороняє руйнацію критичної інфраструктури. Знищення об'єктів критичної інфраструктури визнається терористичним актом, але це не зупиняє загарбників, наголосив міністр.
Резніков також зауважив, що збитки екології, завдані Росією, оцінюються в 35,3 мільярдів доларів. Мільйони гектарів заповідних зон перебувають під загрозою.
Коли ЗСУ звільнили Берислав?
Український прапор над відділком поліції у Бериславі підняли 11 листопада 2022 року. З цього дня у місті проводили стабілізаційні заходи.
Начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимира Литвинова в листопаді минулого року говорив, що в Бериславі ЗС РФ підірвали високовольтні лінії електропередач (ЛЕП). Через дії окупантів зруйновано майже 1,5 кілометри опор та ЛЕП.
Вранці 2 січня російська армія обстріляла ринок у центрі Берислава, повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Зазначимо, що російська армія продовжує обстрілювати звільнений Херсон, але отримує за це жорстку відповідь від ЗСУ. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 3 січня заявив про продовження битви за південь.
Українським військовим 3 січня вдалося знищити базу російських військових у населеному пункті Праві Саги Херсонської області. По позиції ворога відпрацювали з РСЗВ HIMARS.