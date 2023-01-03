"Порушили Женевську конвенцію": ЗС РФ під час відступу підірвали електростанцію в Бериславі, – Резніков

Міжнародні норми забороняють руйнувати критичну інфраструктуру в процесі бойових дій. Вчинення очевидних терактів в Україні не зупиняє загарбників, заявив глава Міноборони.

Related video

Російські окупанти підірвали електростанцію у Бериславі в Херсонській області під час відступу. Про це написав у Twitter 3 січня міністр оборони України Олексій Резніков.

За оцінкою глави Міноборони, загарбники зробили це спеціально.

Стаття 51(2) Додаткового протоколу 1 Женевської конвенції забороняє руйнацію критичної інфраструктури. Знищення об'єктів критичної інфраструктури визнається терористичним актом, але це не зупиняє загарбників, наголосив міністр.

Резніков також зауважив, що збитки екології, завдані Росією, оцінюються в 35,3 мільярдів доларів. Мільйони гектарів заповідних зон перебувають під загрозою.

Коли ЗСУ звільнили Берислав?

Український прапор над відділком поліції у Бериславі підняли 11 листопада 2022 року. З цього дня у місті проводили стабілізаційні заходи.

Начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимира Литвинова в листопаді минулого року говорив, що в Бериславі ЗС РФ підірвали високовольтні лінії електропередач (ЛЕП). Через дії окупантів зруйновано майже 1,5 кілометри опор та ЛЕП.

Вранці 2 січня російська армія обстріляла ринок у центрі Берислава, повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Зазначимо, що російська армія продовжує обстрілювати звільнений Херсон, але отримує за це жорстку відповідь від ЗСУ. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 3 січня заявив про продовження битви за південь.

Українським військовим 3 січня вдалося знищити базу російських військових у населеному пункті Праві Саги Херсонської області. По позиції ворога відпрацювали з РСЗВ HIMARS.