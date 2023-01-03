"Нарушили Женевскую конвенцию": ВС РФ при отступлении взорвали электростанцию в Бериславе, – Резников

Международные нормы запрещают разрушать критическую инфраструктуру во время боевых действий. Совершение явных терактов в Украине не останавливает захватчиков, заявил глава Минобороны.

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Российские оккупанты взорвали электростанцию в Бериславе Херсонской области во время отступления. Об этом написал в Twitter 3 января министр обороны Украины Алексей Резников.

По оценке главы Минобороны, захватчики сделали это специально.

Статья 51(2) Дополнительного протокола 1 Женевской конвенции запрещает разрушение критической инфраструктуры. Уничтожение объектов критической инфраструктуры признается террористическим актом, но это не останавливает захватчиков, подчеркнул министр.

Резников также заметил, что ущерб экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Миллионы гектаров заповедных зон находятся под угрозой.

Когда ВСУ освободили Берислав?

Украинский флаг над отделением полиции в Бериславе подняли 11 ноября 2022 года. С этого дня в городе проводили стабилизационные мероприятия.

Начальник Бериславской районной военной администрации Владимира Литвинов в ноябре прошлого года говорил, что в Бериславе ВС РФ взорвали высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Из-за действий оккупантов разрушено около 1,5 километра опор и ЛЭП.

Утром 2 января российская армия обстреляла рынок в центре Берислава, сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администраци Ярослав Янушевич.

Отметим, что российская армия продолжает обстреливать освобожденный Херсон, но получает за это жесткий ответ от ВСУ. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 3 января заявил о продолжении битвы за юг.

Украинскием военным 3 января удалось уничтожить базу российских военных в населенном пункте Правые Саги Херсонской области. По позиции врага отработали из РСЗО HIMARS.